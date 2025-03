Tpi.it - Marracash contro i Ferragnez: “Inventare un amore finto è peggio della truffa sui bambini, hanno creato un meccanismo criminale”

Durissimo attacco dia Fedez e Chiara Ferragni: il rapper, infatti, ha parlato senza mezzi termini dell’ormai ex coppia Fuori dalla Bolla. Il cantante ha inizialmente preso le difese dell’influencer sul cosiddetto Pandoro-gate: “L’ultimo scandalo per cui si è indignata la gente è il caso di Chiara Ferragni. A me viene da dire che ormai è too much. Fosse stata un uomo ci sarebbe stato questo accanimento? Non l’ha pagata un po’ troppo anche in quanto donna? Magari mi sbaglio”.Diversa, invece, l’opinione sulla relazione tra Fedez e l’imprenditrice digitale: “Nella storia di Chiara, io trovo che la cosa più brutta al di làvera e monetaria, i panettoni, i. Ma lalì era la storia d’. La loro relazione era la vera, che poi era alla base di tutto quellì”.