Laprimapagina.it - Maria Elena Boschi incontra gli studenti del Liceo Capece di Maglie

Leggi su Laprimapagina.it

Questa mattina, l’onorevoleha fatto visita alClassicodiper un confronto diretto con glie le studentesse dell’istituto. Un incontro stimolante e senza filtri, durante il quale sono stati affrontati numerosi temi di attualità e interesse generale.Dalla libertà di informazione alla Via della Seta, dai dazi commerciali alla sanità, fino al tema dell’alternanza scuola-lavoro, il dibattito si è sviluppato su più fronti, toccando questioni centrali per il futuro dei giovani e del Paese. Glihanno partecipato con entusiasmo, ponendo domande intelligenti e dimostrando grande attenzione ai temi trattati.ha espresso la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta e ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai docenti, riconoscendo il loro impegno quotidiano nella formazione delle nuove generazioni.