Maria De Filippi ospite di Avanti un altro invita Paolo Bonolis ad una puntata del Trono over di Uomini e Donne | la reazione del conduttore

È andata in onda ieri sera su Canale 5 unaspeciale a scopo benefico diun, spin off del game show di.Oltre a Luca Laurenti, spalla fidata da oltre 30 anni, ilha voluto accanto a sé un’di eccezione, ovveroDe. Con quella che è ormai considerata a tutti gli effetti la Regina della programmazione Mediasetha dato il via a un siparietto tutto da ridere, coinvolgendo anche una delle trasmissioni più seguite di Queen Mary,.I due conduttori si sono esibiti insieme in un duetto (rivisitato) sulle note di E penso a te di Lucio Battisti. O meglio,cantava e la Deprovava a fare un discorso!A un certo punto la padrona di casa del dating show più ambito della televisione italiana lo hato a partecipare a unadel!Le sue parole:Posso dirti una cosa che avevo in mente da tanto? Vorrei chiederti se fossi così gentile da partecipare a unadel