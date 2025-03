Gossipnews.tv - Maria De Filippi e Paolo Bonolis: Nuova Coppia Della Tv!

Un’ospitata speciale si trasforma in un possibile nuovo inizio per due grandi voltiTV italiana. Ecco che cosa potrebbe succedere!Quando due gigantitelevisione si incontrano sullo stesso palco, il risultato non può che essere memorabile. La prima serata di Avanti un Altro By Night ha regalato al pubblico un momento storico:Deospite d’onore accanto a. Il game show, solitamente trasmesso nel pomeriggio, si è trasformato per l’occasione in una versione serale ancora più esuberante e frizzante, pronta a stupire anche il pubblico più affezionato., con il suo inconfondibile stile pacato e tagliente, ha affiancatonella conduzione per un quarto d’ora di pura meraviglia. Ironica, elegante, vestita con un tailleur rosso fuoco, ha portato leggerezza e un tocco di brillantezza al format già surreale di per sé.