Maria Antonietta – stagione 2 in arrivo su SKY e NOW dal 29 Marzo

2 insu SKY e NOW, dal 29La Parigi delle Lumières, animata da nuove idee radicali, moderne, in una Francia scossa da una rivoluzione che monta e si fa sempre più minacciosa, fa da sfondo ai nuovi episodi della serie Sky Exclusive2, la cui seconda, dal sottotitolo Lo scandalo della collana, è in partenza domani, 29, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.Se la primavedeva(interpretata da EMILIA SCHÜLE) emergere come una trionfante regina di Francia che sa di essere sola ad affrontare i suoi nemici e i futuri ostacoli dopo la morte di sua madre, in questo nuovo capitolo l’iconica sovrana si troverà a fronteggiare pericoli e insidie ancora più grandi. Il suo gusto porta Parigi ad essere la capitale della moda, a fiorire sotto il suo regno, ma il suo atteggiamento anticonvenzionale attira l’attenzione dei suoi nemici.