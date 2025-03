Davidemaggio.it - Margherita Gamberini è la nuova direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano

Lo Zecchino d’Oro si rinnova. Per ilè arrivata una: la ventisettenne. Bolognese, subentra a Sabrina Simoni, che ha ricoperto il ruolo a partire da dicembre 1995 in seguito alla morte di Mariele Ventre.La 68esima edizione della kermesse canora dedicata ai bambini, in programma per la fine del 2025, partirà dunque dalla novità rappresentata dalla, che ha già fatto il suo debutto come. Nella giornata di giovedì 27 marzo 2025, presso Palazzo Re Enzo a Bologna, ha diretto infatti ildurante l’evento dedicato al 140° anniversario de Il Resto del Carlino.All’inizio Mariele Ventre, poi Sabrina Simoni, oggi. Il, bambini che cantano e che crescono e lasciano il posto ad altri bambini per regalare un sorriso agli adulti e tanta gioia ai bambini.