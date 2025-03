Mare Fuori 5 recensione degli ultimi episodi | quei ragazzini arrabbiati con il mondo sono diventati grandi

Leggi su Fanpage.it

Rosa Ricci chiude con i fantasmi del passato, Cardiotrap e Pino imparano che la violenza non è mai la soluzione, Silvia capisce che l’amore non si compra coi regali. Da una serie i cui protagonisti, ci si aspettava di vederli crescere e in5 non avrebbero potuto farlo in modo migliore. Nemmenodall’IPM.