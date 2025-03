Laprimapagina.it - Marconi la Bottega: 72 anni di storia e un nuovo inizio per Panicale

Un piccolo negozio aperto nel cuore dinel 1953 è diventato, nel corso di 72, un punto di riferimento per la comunità. “la” non è stata solo un’attività commerciale, ma un luogo di incontro, di crescita e di lavoro per tante persone.Tutto ebbecon Antonioe Liliana Gatto, che avviarono l’attività con il desiderio di servire il paese e creare un legame con i cittadini. Negli, il testimone è passato a Linda, che insieme a Fabiola, Sara, Michela e Bruno ha portato avanti lacon dedizione e innovazione. Un cambiamento significativo avvenne nel 2001 con l’introduzione dell’informatizzazione, grazie a Diletta, che contribuì a rendere il negozio ancora più efficiente e al passo con i tempi.Ora, ladi “la” si arricchisce di uncapitolo: il negozio passa nelle mani di Christiane Wassmann e Berny, che hanno scelto di portare avanti questa tradizione con rispetto e spirito di continuità.