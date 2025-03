.com - Marco Masini aggiunge nuove date al tour Ci vorrebbe ancora il mare

estive alCiilche continuerà in autunno in teatri e palasportIl 2025 rappresenta perun anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nelCiil. I biglietti per lesono disponibili da oggi, venerdì 28 marzo 2025, in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 12.00. Sempre oggi, dalle ore 15.00, i biglietti saranno disponibili nei punti vendita e nelle prevendite abituali.Il calendario aggiornato5 luglio – PIACENZA, PALAZZO FARNESE7 luglio – UDINE, CASTELLO DI UDINE18 luglio – BARD (AO), FORTE DI BARD19 luglio – CERVERE (CN), ANFITEATRO DELL’ANIMA24 luglio – PORTO RECANATI (MC), ARENA B.