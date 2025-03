Lapresse.it - Marche, abbattuto l’ultimo diaframma della galleria del Trisungo

Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavonell’ambito dei lavori per la costruzionevariante al tracciatoStrada statale 4 Salaria tra la frazione die laValgarizia, in provincia di Ascoli Piceno.L’abbattimento delè avvenuto questa mattina alla presenza del Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture Tullio Ferrante. Sono intervenuti il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli; il Commissario Straordinario del Governo per l’adeguamentoSS 4 Salaria, Fulvio Maria Soccodato; il PresidenteRegioneFrancesco Acquaroli; l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme; il Sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi. Presenti i parlamentari eletti nel territorio.