Lanazione.it - Marcello Bertocchini: "Fondazione impegnata nella tutela e cura di tutti i beni culturali"

LUCCA Il presidenteha ricordato i molti impegni dellaCassa di Risparmio di Lucca per il restauro dei luoghi di culto della città di Lucca. Oltre alla chiesa cattedrale di san Martino (dove prosegue il restauro del Volto Santo e del tempietto di Matteo Civitali), ci sono stati restauri in san Frediano, in sant’Alessandro (dove è imminente la conclusione del cantiere, dunque una prossima conferenza stampa di riconsegna alla comunità cittadina), in san Paolino, in santa Maria Forisportam, ecc. "Non credo sia necessario – ha aggiunto il presidente– sottolineare l’importanza di questo edificio di san Michelegeografia religiosa, sociale e culturale della città, dunque la rilevanza di questa impresa di recupero. Numerosi sono stati in questi anni gli interventi analoghi realizzati dalla, ma non nascondo una particolare emozione nel veder partire un percorso tanto atteso".