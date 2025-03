Ilnapolista.it - Maradona, l’agonia è durata dodici ore. Il terribile video dell’autopsia che per fortuna non è girato

ore. Ilche pernon èIl Corriere dello Sport, con Fabio Tarantino, ripercorre la giornata di ieri al processo per la morte di Diego Armando.Dalla foto scandalo al. Le immagini sono state utilizzate ieri durante il processo per la morte di Diego Armando. Se il primo giorno aveva fatto scalpore e scatenato polemiche la foto utilizzata dal pm Patricio Ferrari che mostrava il cadavere dell’argentino con l’addome completamente gonfio, stavolta a far discutere è stato un filmato. Quellodei medici legali che l’hanno eseguita e che sono stati chiamati a testimoniare nel sesto giorno del processo, partito il 12 marzo, che si sta svolgendo presso il tribunale penale di a San Isidro, Buenos Aires.