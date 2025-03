Maradona autopsia | edema polmonare con 12 ore di agonia prima della morte

Leggi su .com

(Adnkronos) – I risultati dell'dell'icona del calcio argentino Diegosono stati resi pubblici per lavolta durante il processo a sette dottori e infermieri che lo avevano curatosuanel 2020. Due medici legali che hanno eseguito l'dihanno testimoniato che la grande icona del calcio mondiale .L'articolocon 12 ore diproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”