Mantova-Sudtirol | le probabili formazioni

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I lombardi non possono prescindere dalla vittoria, mentre più tranquilli appaiono gli altoatesini anche se la salvezza non è ancora matematica.si giocherà sabato 29 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Martelli.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa sono terz’ultimi con 30 punti e soprattutto attraversano un momento di grande difficoltà non avendo vinto nelle ultime otto giornate dove sono arrivati solo tre punti. Ecco perchè la vittoria è vitale per respirare.Gli altoatesini sono undicesimi con 34 punti, attualmente fuori dalla zona retrocessione. La squadra di Castori è reduce da cinque risultati utili consecutivi e punta a proseguire questo trend per archiviare la salvezza.