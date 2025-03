Oasport.it - Manila Esposito: “La ginnastica si sta facendo conoscere. Il segreto è non arrendersi alla prima difficoltà”

Leggi su Oasport.it

è intervenuta come ospite nel corso dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione di approfondimento sullaartistica italiana visibile sul canale Youtube di OA Sport. La diciottenne campana, bronzotrave e argento nella prova a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024, è tornata in gara poche settimane fa ad Ancona in occasione della seconda tappa stagionale di Serie A.“della scorsa gara mi ero ammalata e quindi non sono riuscita a farla. Piano piano però è passato un mesetto e mi sono messa a posto per fare questa. Non vedevo l’ora di tornare in campo gara e riprovare tutte queste emozioni. È stato bellissimo, mi sono divertita e sono molto contenta della gara che ho fatto. Ero un po’ emozionata, non gareggiando da tanto tempo“, ha dichiarato la giovane ginnasta azzurra.