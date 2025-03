Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione Reggio Emilia, la risposta ai ‘Patrioti’: al corteo antifascista aderiscono in 155 tra enti circoli e associazioni

, 28 marzo 2025 – Saranno 155 tra organizzazioni, centri sociali,, cooperative ea scendere in piazza domenica per la ‘’ inalorganizzato da Casapound e dalla “Rete dei Patrioti”, formazione nata da una scissione di Forza Nuova. L’iniziativa, che ha raccolto subito un’ampia adesione, è stata promossa congiuntamente da istituzioni e realtà della società civile. Tra i principali organizzatori figurano Anpi, Alpi, Apc e Anpc, che hanno collaborato con Comune, Provincia e le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, oltre adcome Libera, Arci, Auser, Anteas, Istituto Cervi e Istoreco. A supportare la mobilitazione ci sono anche tutti i 42 comuni della provincia reggiana. Ilpartirà alle 16.30 con il ritrovo in viale Montegrappa, all’incrocio con viaSan Pietro, per poi partire alle 17 e attraversare prima viae poi via Mazzini, fino a raggiungere piazza della Vittoria.