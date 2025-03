Screenworld.it - Manga Issho, cos’è? Il sogno Europeo del fumetto che diventa realtà

Ci sono iniziative che segnano un’epoca, che spezzano i confini dell’ordinario per tracciare nuovi orizzonti.è una di queste: non solo un tributo ale all’arte nipponica, ma un intrepido esperimento culturale che fonde anime e tradizioni per dare vita a qualcosa di inedito in Europa. Una rivista e un ponte tra mondi, che collega Oriente e Occidente, ma che non si limita a esplorare il concetto dipone Italia, Spagna, Grancia, Belgio e Germania sotto un unico tetto editoriale, incarnando il concetto di condivisione in tutta la sua purezza, per poi tramutarlo in un unico linguaggio universale: l’arte.ci ha riportati indietro nel tempo, a quando – ancora piccoli, lontani dalle incombenze della maturità – ci precipitavamo in fumetteria o in edicola.