Mandy Rose amara | Mi sento cancellata dalla WWE se mi chiamassero tornerei e invece…

L’ex campionessa di NXTha acceso una polemica sui social media, accusando la WWE di volerla eliminarepropria narrazione storica. La wrestler ha espresso il suo disappunto dopo che la compagnia ha presentato Stephanie Vaquer come “doppia campionessa” per la detenzione simultanea del titolo femminile di NXT e del titolo femminile del Nord America.La controversia sui titoli e l’eredità di NXTLa frustrazione dellanasce dal fatto che nel 2022, durante l’evento Worlds Collide, ha unificato il titolo femminile di NXT con quello di NXT UK sconfiggendo Meiko Satomura e Blair Davenport. Sebbene tecnicamente non fosse una “doppia campionessa” ma protagonista di un’unificazione (che ha portato all’eliminazione del titolo UK), la wrestler ritiene che il suo contributo venga deliberatamente ignorato.