Terzotemponapoli.com - Mancini : “Ritorno in panchina? Bisogna saper scegliere”.

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “in”.“Un allenatore deve avere tempo per incidere”Roberto, ex ct della Nazionale accostato alla Juventus dopo l’addio di Thiago Motta e nome caldo per i bianconeri e non solo nella prossima estate, durante il laboratorio ‘Il giurista entra in campo’ nell’ambito dell’Academic Gym con Guglielmo Stendardo alla LUISS, ha risposto a chi chiedeva se fosse pronto per unin: “Futuro? Vediamo quello che verrà, nel calcio può cambiare tutto dalla sera alla mattina.”.SU THIAGO MOTTA E IL RUOLO DEGLI ALLENATORI – “Non ho idea di cosa sia successo. Gli allenatori incidono sulla propria squadra, poi a volte i risultati vengono o meno. Se le cose non vanno è giusto che si prenda anche delle colpe.