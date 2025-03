Ilrestodelcarlino.it - Maltempo senza sosta nelle Marche, acquazzoni in arrivo: ecco dove

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 28 marzo 2025 – Ancora, e così rimane attiva l'allerta meteo per la giornata di sabato 29, da mezzanotte alle 24. L'allerta, diramata dalla Protezione civile regionale, riguarda prevalentemente il rischio idraulico e idrogeologico, con criticità estese in tutte le cinque province. Resta alta l’attenzione, quindi, per evitare fenomeni come frane e smottamenti o esondazioni e allagamenti. Il bollettino “Per la giornata di sabato 29 marzo – si legge sul sito della Regione - sono previste precipitazioni sparse o a tratti diffuse, prevalentemente di debole intensità”. Per quanto riguarda il rischio temporali, vento, neve e mareggiate, non sono previste criticità significative. Anchezone dell’Appennino Marchigiano e dei Monti Sibillini dovrebbe essere assente il rischio valanghe.