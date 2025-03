Cityrumors.it - Maltempo in alcune regioni: la Protezione Civile dirama l’allerta

Leggi su Cityrumors.it

Un’intensa ondata dista colpendo il Centro-Sud Italia, con allerta arancioneta dallaUn quadro meteorologico che sottolinea l’importanza di un coordinamento efficace tra le autorità locali e i servizi di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini e mitigare i danni. Quello che è stato delineato per il weekend in arrivo.Temperature fredde e ancora pioggia in molte zone Cityrumors.it foto AnsaPertanto, l’inizio del weekend sarà ben contrassegnato da due cicloni potenti sull’Italia. Non bastava il vortice che da alcuni giorni staziona sullo stivale. Detto ciò, andiamo ad analizzare la situazione compromessa che dovremo aspettarci, e soprattutto, in quali zone.Allerta metereologica: disagi significativi inzone, ecco come sarà il weekendAllerta, in particolare per ledella Calabria, Marche e Abruzzo.