Maltempo in Abruzzo, paura a Pescara: il fiume supera la soglia rossa e allaga la città

Disagi ementi stanno colpendo in queste ore, dove il livello delhato ladi allerta idrometrica. Le intense piogge delle ultime ore hanno trasformato le sponde delin un’area di emergenza: rami e detriti ovunque, traffico bloccato e passanti sorpresi dall’acqua in pieno verso la foce, nel cuore della.Le autorità hanno istituito divieti di transito e sosta in molte vie, anche per il rischio di crolli di alberi. Chiusura totale anche per i parchi cittadini, inclusa parte della Pineta Dannunziana. Il livello del, già critico, potrebbe crescere ancora a causa della programmata apertura della diga di Alanno.Non è l’unica zona colpita dal. A Chieti, ilAlento è straripato, causando smottamenti e il crollo di un muro.