Maltempo allerta meteo fino a domani

12.25 La Protezione Civile ha prolungato l' allarmein alcune zone per altre 24 ore. E' il caso della Campania dove resta l'temporali di livello giallo su tutto il territorio regionale. Si prevede un rischio idrogeologico con possibili allagamenti, esondazioni e ruscellamenti. Problemi anche in Abruzzo dove si registrano piogge persistenti con disagi e allagamenti. Il fiume Pescara è in piena e si sono verificate due fuoriuscite dagli argini. In Sicilia è in vigore l' allarme giallo a Palermo.