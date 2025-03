Ilgiorno.it - Malattie cardiovascolari e infarto, sempre più donne colpite. Gli esperti del Monzino: ecco perché e come prevenire

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 27 marzo 2025 -L'Italia ogni 5 minuti una donna viene colpita da una malattia cardiovascolare per un totale di 124mila casi all'anno, con una mortalità pari al 31%. La malattia coronarica, che è la condizione predisponente all', interessa 1 donna su 9 tra i 45 e i 64 anni e 1 su 3 dopo i 65 anni". L’allarme L'allarme arriva dal Centro cardiologicodi Milano, che ha promosso il convegno 'Medicina di genere: verso una personalizzazione della cura e. oltre'. Un dato, quello italiano che confermaa livello mondiale ledel cuore, siano ormai patologiepiù al femminile, con casi e decessi in crescita costante. "Studi internazionali mostrano che, nei Paesi ad alto reddito (Stati Uniti, Canada e Australia), il tasso di mortalità nellefra i 35 e i 74 anni è aumentato stabilmente nel periodo 2001-2016, mentre i ricoveri pernellecon meno di 55 anni negli Usa sono passati dal 21% del totale dei ricoveri femminili nel periodo 1995-99 al 31% nell'intervallo 2010-2014.