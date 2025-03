Ilgiorno.it - Malati cronici, punto unico d’accesso: cure e assistenza in tempi più rapidi

Lodi – Apre il servizio deldi accesso per i, in attesa della casa di comunità. Qui, in via Fissiraga 15, i cittadini in condizione di fragilità età (e i loro caregiver) possono trovare orientamento e ascolto, ma anche una prima risposta a problematiche sia di tipo sanitario, sia di tipo socio sanitario e sociale, grazie all’integrazione e alla collaborazione tra Asst, Comuni e Ambito sociale territoriale (Ufficio di Piano). Sarà operativo da martedì, come primo passo per l’avvio delle attività della casa di comunità nel capoluogo lodigiano. Si troverà (al 2° piano, stanza 8), in attesa della conclusione dei lavori di riqualificazione della palazzina ex maternità di Viale Savoia, dove avrà sede definitiva la casa di comunità di Lodi. Sarà aperto con accesso diretto, senza necessità di prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.