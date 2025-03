Sport.quotidiano.net - Maioli torna azzurro a 42 anni: "È sempre una grande emozione"

Non solo Nicolò Melli. C’è anche un altro reggiano a vestire l’del basket. E anche se si tratta ’solo’ della Nazionale Maxi Basket Over 40, si parla di un atleta che ha calcato a lungo i parquet di alto livello, tra serie A e Legadue (tra Pallacanestro Reggiana, Ferrara e Avellino) e che tuttora, continua a farlo a livello minors: in Promozione a Bagnolo. Stefano, 42, ala forte di 205 centimetri dall’altezza, èto sotto i riflettori per via della convocazione nell’Italia Maxi Basket Over 40, che si è radunata la scorsa settimana a Livorno., come è nata questa nuova avventura? "Attraverso un amico, Alessandro Ceparano, che è un po’ il factotum del gruppo over 40. Mi ha chiesto se ero disponibile, ovviamente ho risposto di sì. Ne ha parlato con coach Granchi che mi ha subito convocato, e questo mi ha fatto molto piacere.