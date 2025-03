Ilrestodelcarlino.it - Maio: "Anche con l’Isernia gioco e occasioni"

Allenamento sotto la pioggia ieri per i ragazzi dell’Atletico Ascoli sul sintetico del ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Domenica allo stadio ‘Del Conero’ di Ancona molto probabilmente si giocherà su un campo molto pesante per le piogge previste,nei prossimi giorni, e occorrerà essere preparati. I bianconeri, dopo la sconfitta interna controultimo in classifica, non potranno commettere altri passi falsi e dovranno assolutamente fare punti per non essere ‘risucchiati’ dalle compagini che inseguono e lottano per non finire nelle pericolose ‘sabbie mobili’ dei playout. "Non stiamo raccogliendo quello che meritiamo – ha confermato l’attaccante Francesco ‘Checco’ Diai microfoni di TV Centro Marche – econtroabbiamo prodotto, ma alla fine abbiamo perso 3-1 a causa di alcuni episodi decisamente contrari.