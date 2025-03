Ilgiorno.it - "Maimeri resti a Mediglia". In bilico 43 posti di lavoro

Col rischio di una chiusura dello stabilimento locale, scatta lo sciopero alla, storica ditta dispecializzata nella produzione di tempere e vernici per le belle arti. Col supporto di Filctem Cgil e Femca Cisl, ieri il personale e le Rsu hanno incrociato le braccia e organizzato un sit-in davanti all’azienda, per protestare contro l’ipotesi di una delocalizzazione della produzione nel Regno Unito e la conseguente dismissione del sito di, che impiega 43 persone tra operai e amministrativi. Il trasloco oltre Manica è uno degli scenari ventilati dalla proprietà, la Fila (Fabbrica italiana lapis e affini), che dal 2014 detiene il 51% delle quote della. La riorganizzazione si renderebbe necessaria a fronte delle perdite economiche che l’azienda medigliese ha accumulato e che impongono scelte non più procrastinabili.