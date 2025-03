Spazionapoli.it - Maglia speciale per i 2500 anni di Napoli: “Sarà svelata contro l’Empoli”, i dettagli

In queste ore è stata annunciata una possibile iniziativa che potrebbe far molto piacere ai tifosi del: unaper festeggiare idella città partenopea.Per ilsi sta per aprire un ciclo di partite decisivo: da qui in avanti, ogni matchfondamentale per capire quale pieghe potranno prendere le ambizioni Scudetto, un obiettivo che ai nastri di partenza della stagione ora in corso sembrava davvero molto arduo. Antonio Conte, invece, è riuscito in poco tempo a dare entusiasmo alla piazza partenopea, sempre al fianco dei beniamini in questa annata che potrebbe divenire storica. Tre punti dall’Inter, però, non sono pochi, motivo per cui servirà dare, forse, più del massimo per impensierire la compagine allenata da Simone Inzaghi.Imprescindibilel’affetto dei tifosi, che ancora una volta riempiranno gli spalti dello stadio Diego Armando Maradona con l’ennesimo sold outil Milan.