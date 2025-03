Quotidiano.net - Magiche Mura di Pisa. Night Experience e laboratori creativi

Conoscere un pezzo di storia di una città partecipando a. E’ quanto accadrà domenica a, con iper bambini e famiglie nel recentemente restaurato Bastione del Parlascio, punto di accesso delledi. Appuntamento alle 16 con ‘Gli stemmi medievali di’: i giovani partecipanti potranno analizzare la simbologia araldica e creare il proprio stemma personalizzato. Al termine dell’esperienza bambini e accompagnatori potranno continuare la visita in quota fino a raggiungere piazza dei Miracoli. Per bambini da 7 a 11 anni costo 5 euro, con adulto accompagnatore costo 3 euro, 10 posti disponibili, prenotazione consigliata. Il format è inserito tra le offerte didattiche delledie si accompagna ad altre proposte disponibili per scuole di ogni ordine e grado e prenotabili dalle classi anche durante la settimana.