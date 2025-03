Quotidiano.net - Magia Puccini. In scena ’Tosca’ e ’Butterfly’

Leggi su Quotidiano.net

di Stefano Marchetti"Vissi d’arte, vissi d’amore"., capolavoro di Giacomo, festeggia i suoi 125 anni e torna nei teatri emiliano-romagnoli in una nuova coproduzione, stasera alle 20.30 e domenica alle 15.30 al teatro Alighieri di Ravenna. Protagonista è Marily Santoro, allieva di Raina Kabaivanska, grandissima Tosca, mentre Cavaradossi e Scarpia sono Vincenzo Costanzo e Devid Cecconi (in alternanza con Massimo Cavalletti). A dirigere l’Orchestra giovanile Cherubini sarà Henry Kennedy, già allievo dell’Accademia dell’opera italiana di Riccardo Muti. Intanto al teatro Comunale di Ferrara, domenica 30 alle 16 prima assoluta per ’Serenata d’amore’ (ovvero la Serenata RV 690) di Antonio Vivaldi, diretta da Federico Maria Sardelli, con le voci di Valeria La Grotta, Giuseppina Bridelli e Valentino Buzza, in una coproduzione con la Wigmore Hall di Londra.