Anteprima24.it - Macellazione abusiva di cinghiali in fabbricato Pomigliano

Tempo di lettura: < 1 minutoMacellavanomentee ne confezionavano le carni in und’Arco, senza rispettare alcuna norma iginico-sanitaria, dormendo in locali attigui trasformati in abitazioni. La scoperta è stata fatta dai vigili urbani guidati dal colonnello Emiliano Nacar, che ieri hanno fatto irruzione in unin via Miccoli dove hanno trovato quattro persone di origine srilankese, due dei quali risultati irregolari, intenti nella, lavorazione e confezionamento di, le cui carcasse erano accantonate sul pavimento coperte da un telo. Gli agenti, che hanno denunciato i quattro per l’attività, hanno proceduto al sequestro penale dell’intera struttura, ed allertato il distretto sanitario per verificare la tracciabilità degli animali.