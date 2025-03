Maccarese, modifiche alla viabilità per la gara podistica "10k del litorale"

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 28 marzo 2025- Il giorno 30 marzo si terrà la, ” 10k del” , organizzata dall’Associazione sportiva A.S.D. Bravetta Runners, lungo un percorso di km10 che si snoderà per alcune vie di Passoscuro e. La partenza è prevista alle ore 09.00 con ritrovo in Piazza Domenica Santarelli.Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria, per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: – Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli adibiti a parcheggio siti in Piazza Domenica Santarelli, dalle ore 06.30 alle ore 11.30 del giorno 30 Marzo 2025 e istituzione di divieto di transito veicolare in Piazza Domenica Santarelli dalle ore 06.