Maccarese, il 29 marzo torna "In dialogo con la campagna"

Fiumicino, 282025- La Diocesi di Porto-Santa Rufina si prepara ad accogliere l’edizione annuale di “Incon la”, in programma per sabato 29presso la parrocchia di San Giorgio a(viale di Castel San Giorgio, 302), con inizio previsto per le ore 15.30.Quest’anno, il tema scelto per l’evento è “Speranza del mondo agricolo”, un’occasione per riflettere su un settore fondamentale per il territorio, sempre più bisognoso di attenzione e valorizzazione.I tre incontri precedenti hanno riscosso un’ampia partecipazione, segno evidente dell’interesse e del coinvolgimento della comunità. Il vescovo Gianrico Ruzza, nella lettera di invito all’evento, ha evidenziato l’importanza di continuare a costruire unproficuo tra la Chiesa e il mondo rurale, basato su un ascolto reciproco capace di valorizzare le peculiarità di una realtà spesso trascurata.