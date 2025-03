Tvzap.it - Lutto nella musica e nella movida italiana: l’amato artista muore a soli 53 anni

Il mondo della musica elettronica dice addio a Rinaldo Brigatti, noto con il nome d'arte "Rini Briga Rinicream", venuto a mancare a 53 anni a Novara dopo una lunga battaglia contro una patologia oncologica. La sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto nella scena musicale underground, soprattutto tra chi ha avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui nei numerosi eventi che hanno segnato la sua carriera. Rinaldo Brigatti era un volto noto nel panorama musicale, amatissimo per il suo talento e il suo spirito creativo. Le sue esibizioni erano diventate un punto di riferimento per gli amanti della tech house e della musica elettronica.