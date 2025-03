Metropolitanmagazine.it - Lusso e i nuovi long coat

Ilriporta l’attenzione del grande pubblico sugli abiti, le loro forme, e la loro produzione. Questi sono i modelli storici del luxury che vengono regolarmente reinterpretati dai brand e modellati secondo i tempi contemporanei. Tra di loro i cappotti mutano nel loro taglio sartoriale, ma sopratutto lunghi, divenendoe, nelle ultime collezioni, continuano ad essere prodotti in nuove stampe.: imodelli diIl movimento delin un nuovo spazio creativo è ad ora sempre più continuo. Questa crescita riguarda i brand ed i prodotti che si attualizzano grazie alle nuove forme. Sono proprio loro a ridefinire il corpo ed a strutturarlo. I materiali contribuiscono con nuove strutture tessili complesse.I brand per la produzioneI brand guardano al prodotto come un riferimento produttivo.