L’Unione europea vuole bandire le bustine di zucchero? Matteo Salvini non dice tutta la verità

accusadi volerledinei bar, definendo la presunta decisione come un’«eco-follia». Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché vicepremier, trae questa narrazione da un articolo pubblicato da una testata giornalistica italiana che, a sua volta, non fornisce ai lettori un’informazione precisa.Per chi ha frettaEsiste effettivamente un divieto previsto dal, ma è necessario precisare di cosa si tratta.La norma è contenuta nell’articolo 25 del regolamento europeo 2025/40, che indica chiaramente la tipologia diinteressate: quelle in plasticaIl divieto non comprende quelle di carta comunemente utilizzate nei bar.AnalisiEcco quanto affermato danel suo post su X:L’ultima eco-follia targata Bruxelles: vietare ledinei bar.