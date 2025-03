Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Mi ha sorpreso la capacità di Kvaratskhelia di adattarsi al lavoro difensivo»

Leggi su Ilnapolista.it

, allenatore del Psg, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Saint-Étienne.Leggi anche: Fabian Ruiz: «Le scuse di? Ha riconosciuto il mio: «Siamo la squadra migliore della Ligue1»sulla possibilità di un titolo questo fine settimana:«Penso che sia del tutto aneddotico. Mancano ancora otto partite di campionato. Vogliamo essere competitivi perché questo ci darà una preparazione ideale per le altre competizioni».L’allenatore ha anche parlato di alcune critiche ricevute:«La vita di un allenatore di alto livello è solitamente così: vieni costantemente criticato, poi ricevi elogi quando le cose vanno bene. Ci sono abituato».ha elogiato il difensore Kimpembe:«Penso che nel caso di Kimpembe, sia un giocatore molto importante per la squadra, per la rosa.