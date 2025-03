Oasport.it - Ludovico Fossali: “Boom per l’arrampicata sportiva in Italia. Obiettivo Mondiali”

Arrampicataprotagonista nell’ultima puntata di OA Focus, il programma sul canale YouTube di OA di Alice Liverani, che intervista tutti i protagonisti dello sportno. L’ospite è stato, campione del mondo nel 2019 nella categoria speed e successivamente protagonista anche alle Olimpiadi di Tokyo con il nono posto nella combinata. Dopo aver visto sfumare il sogno di partecipare a Parigi 2024, ora l’è quello di essere presente a Los Angeles nel 2028.Un cambio di vita nell’ultimo anno per l’azzurro: “Il mio allenatore è di Faenza e quindi per essere seguito meglio mi sono trasferito l’inizio dell’anno scorso. Continuo, però, a girare tra Trento, Milano e Faenza, visto che le migliori palestre sono in queste zone. Posso dire di essere diventato romagnolo”.