Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sposano Rocco sogna dei nipoti

Nell’ottobre del 2023si sono conosciuti sulla pista di BalCon le Stelle e tra una coreografia e l’altra è nato l’amore. I due all’inizio hanno tentato di vivere la relazione londai riflettori, ma Rossella Erra li ha beccati: “Se io dico che c’è qualcosa è perché ho visto. Mi dispiace anche, ma adesso devo proprio dirlo. Voi non lo sapete, ma domenica sera mentre rientravo in albergo vi ho visti! Ho visto cose, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia lui. Ho visto cosa belle e anche molto. Non ero dietro un albero, ma ho guardato. Quel bacio che ho visto di nascosto portatelo in pista“.A distanza di un anno e mezzo da quando è sbocciato il loro amore,e la splendida ex professionista di Balcon le Stelle pare stiano pensando di sposarsi.