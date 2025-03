Quicomo.it - Lucilla, trovata piccola e indifesa legata a un albero in mezzo al nulla: cerca casa a Como

Leggi su Quicomo.it

Gli occhi dierano proprio così, come quelli che vedete nella foto di copertina: dolci, ma pieni di paura e smarrimento. È stataa un, sola e, in una zona isolata dove solo per una fortunata serie di coincidenze qualcuno è passato e l’ha notata. E sempre.