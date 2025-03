Unlimitednews.it - Luciano Ligabue torna con “Buon compleanno Elvis Naked + Tales”

MILANO (ITALPRESS) – È ora disponibile in digitale “” di, la versione riarrangiata in chiave acustica e intima dell’album del 1995, accompagnata da un racconto audio traccia per traccia. L’album è stato anticipato dai brani “Certe Notti”, “Un figlio di nome” e “Viva!”.Il 18 aprile usciranno le prime versioni fisiche di “1995-2025”, un’opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995 su etichetta Warner Music Italia:, New Mix (nuovi mix e nuovi edit a cura di Tommaso Colliva), Demos & Rarities (inediti, demo e versioni alternative) e Nei teatri ’24 (8 tracce di “” eseguite durante l’ultimo tour nei teatri diin teatro – Dedicato a noi”).