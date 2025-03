361magazine.com - Luce su Milano: L’arte del quotidiano prende forma alla Milano Design Week 2025

Leggi su 361magazine.com

Un viaggio sensoriale tra, lusso e artigianalità, tra fantasia e realismo, con Simone Guidarelli, Weissestal e COINIn occasione della, il confine trae arte si dissolve con una collaborazione unica: Simone Guidarelli, Weissestal e COIN uniscono forze per dare vita a un’esposizione che trasilin un’esperienza visiva straordinaria. Dal 7 al 27 aprile, le vetrine di COIN in Piazza Cinque Giornate diventano il palcoscenico per le collezioni “Exotic Jungle” e “Souvenirs de Voyage”, che trasportano i visitatori in un universo fiabesco di emozioni, dettagli e colori intensi.L’esposizione non è solo un’esplosione dima un’esperienza immersiva che invita a scoprire il racconto che ogni oggetto porta con sé. All’ingresso, un’ambientazione magica accoglie i visitatori, con sfondi che riflettono i pattern delle collezioni.