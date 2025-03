Internews24.com - Lotta Scudetto, Bressan: «Senza Coppa Italia e Champions, l’Inter sarebbe lanciatissima…»

di Redazione: «lanciatissima.» Le parole dell’ex giocatoreIntervistato dai microfoni di News.Superscommesse.it, l’ex giocatore, Mauro, ha parlato cosi del duelloin Serie A:LE PAROLE- «Se non ci fossero gli impegni die diLeague, con le sfide contro Milan e Bayern Monaco, direi che la squadra più lanciata per la vittoria dello, anche alla luce dell’ultimo importante successo contro l’Atalanta. Ma dover disputare almeno quattro partite più degli altri non è di poco rilievo, comporta il rischio di infortuni o di un recupero psico-fisico non adeguato agli impegni stagionali. In ogni caso, sono sicuro che Napoli e Atalanta daranno filo da torcere ai nerazzurri e sbaglieranno poco da qui alla fine, perché concentrate solo sul campionato»Leggi su Internews24.