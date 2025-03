Ilgiorno.it - Lotta al gioco d’azzardo. Nuovi orari per le slot

Rafforzato l’impegno nellaalpatologico. Il sindaco Michele Ruggiero ha firmato una nuova ordinanza che limita glidi esercizio degli apparecchi con vincita in denaro. Nel corso di un incontro in Prefettura sono emersi i dati allarmanti riguardanti il fenomeno, l’amministrazione comunale di Bisuschio ha quindi deciso di adottare misure concrete per contrastarne l’espansione. Con la nuova ordinanza l’o di funzionamento degli apparecchi è limitato alle fasce comprese tra le 9 e le 12 e tra le 14 e le 19,30, tutti i giorni, festivi inclusi. Al di fuori di questi, lemachine e le videolottery dovranno essere spente. Il provvedimento si applica a bar, tabaccherie, sale scommesse, sale VLT, sale bingo ed esercizi commerciali in cui siano presenti apparecchi dacon vincita in denaro.