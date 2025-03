Lanazione.it - Lotta ai furti negli appartamenti. Stretta sui controlli e telecamere: "Sinergia tra le forze di polizia"

AMIATAsuiper arginare la piaga deiin appartamento e implementazione dei sistemi di videosorveglianza. Il linea generale è questo quanto emerso dalle due ore di confronto dell’ultimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che il prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha riunito nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana. Alla riunione hanno partecipato i sindaci amiatini, il questore, Claudio Ciccimarra; il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, Sebastiano Arena, il comandante provinciale della guardia di finanza, Nicola Piccinni, e il comandante del corpo diprovinciale, Lorenzo Meloni. Nel corso dell’incontro e` stata sviluppata un’analisi sulla sicurezza di quest’area provinciale, evidenziando preliminarmente come le dinamiche locali non si discostino sostanzialmente da trend riscontrati, più generalmente, a livello regionale e nazionale.