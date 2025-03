Ilnapolista.it - Lotito: «Tanti club in Serie A non avevano i requisiti per iscriversi al campionato. Ma come elimini le squadre blasonate?»

Leggi su Ilnapolista.it

Il presidente della Lazio Claudioè stato ospite alla Luiss di Roma in occasione del corso per ‘Team Manager’ organizzato dall’Associazione Sportiva Luiss. Il presidente della Lazio ha raccontato la propria esperienza e il rispettivo punto di vista sulla gestione sportiva. Le sue parole riportate dal sito LaLazioSiamoNoi.it.Leggi anche:: «I romanisti mi amano e vorrebbero unome.»: «Sono il presidente più longevo, vent’anni»Di seguito alcuni stralci dell’intervento di:«Tutte queste società, che spendono e spandono, sono sostenute da fondi, ma non hanno un equilibrio economico. Tanteoggi che militano inA nonperal. Mafai a eliminare certe? Serve coraggio e non tutti ce l’hanno».