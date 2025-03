Spazionapoli.it - Lotito: “Siamo rimasti io e De Laurentiis”, lo sfogo

Leggi su Spazionapoli.it

Il patron della Lazio duro sul sistema calcistico italiano, locoinvolge anche De.Claudioha analizzato la attuazione del calcio in Italia parlando ai microfoni dell’Università Luis di Roma, in occasione del corso “Team Manager”. Il patron della Lazio ha commentato la situazione relativa alle multiproprietà e alle seconde squadre, citando anche il Presidente del Napoli Aurelio De.“Quando io ho proposto le multiproprietà, lo feci con una logica. Oggi tutti parlano di seconde squadre, ma queste coltivano solo un interesse sportivo, cioè quello di valorizzare i giovani e di avere una fucina dove metterli nella condizione di esprimersi per poi prenderli e portarli nella squadra principale. Questo ragionamento ha un senso dal punto di vista sportivo, ma non ha un senso dal punto di vista economico.