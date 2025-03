Calcionews24.com - Lotito polemico: «Molte squadre in Serie A senza requisiti! Vi spiego perché io sono un grande presidente!»

Leggi su Calcionews24.com

Claudiodella Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione: nonqualche polemica sul campionato italiano Claudiodella Lazio, ha voluto rilasciare qualche parola l’evento per Team Manager organizzato dall’Associazione Sportiva LUISS di Roma.– «Tutte queste società che spendono e spandono,sostenute da fondi, ma non hanno un equilibrio economico. Tanteoggi che militano in