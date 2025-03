Internews24.com - Lotito, frecciata all’Inter?: «Tante squadre in Serie A non potevano iscriversi al campionato, ma poi hanno vinto lo Scudetto…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione?: «inA nonal, ma poilo Scudetto.» Le parole del presidente della LazioIntervenuto in un convegno all’ università LUISS di Roma, il presidente della Lazio, Claudio, ha parlato del calcio italiano.LE PAROLE- «Tutte queste società che spendono e spandono sono sostenute da fondi, ma nonun equilibrio economico.che oggi militano inA non avevano i requisiti peral, ma come fai a eliminare certeblasonate? Serve coraggio e non tutti ce l’. Le società che sono fallite sono le stesse del passato. Se tu spendi per patrimonializzare, riduci la cassa, ti si abbassa l’indice di liquidità e non hai l’indice per iscriverti. Così obblighi le società a ripianare, ma costringi a mettere soldi società virtuose che non fanno debiti.